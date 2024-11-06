Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Galip Geldi

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Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, zor bir müsabakadan galip geldiklerini söyleyerek, "Maçı bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile sahasında karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Norveçli oyuncu Jonas Svensson, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Arnavut oyuncu Milot Rashica'nın oyuna girmesinin kendi performansını da etkilediğine dikkat çeken Jonas Svensson, "Rashica iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncularımız da var. Takımımızdaki her oyuncu bence çok iyi. Milot sakatlıktan döndü, bugün de iyiydi. O yüzden de iyi oynadı" şeklinde konuştu.

"Geçen yıl zordu, kötü geçti"

Giovanni van Bronckhorst'un sezon başından itibaren takımın başında olmasının kendileri için şans olduğunu söyleyen Jonas Svensson, "Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL