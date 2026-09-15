Beşiktaş, Marsilya maçı öncesi Nevzat Demir'de kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş, Marsilya maçı öncesi Nevzat Demir'de kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Marsilya maçı öncesi Nevzat Demir\'de kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının ardından duran top çalışıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile sağ bek Amir Murillo, saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İHA

Vincenzo Italiano, Marsilya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Marsilya maçı öncesi Nevzat Demir'de kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

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