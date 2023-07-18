Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti

18.07.2023 21:34

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Macaristan Ligi takımlarından Mezokovesd ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-0 kazandı. Aboubakar, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle galibiyete ulaşan siyah beyazlılar, Jackson Muleka'nın da formda olduğunu gösterdi. Ghezzal ise Muleka'nın attığı golün asistini yaptı.

Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşı karşıya geldi.

FARKLI KAZANDILAR

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.

MULEKA DOUBLE YAPTI

Kara Kartal'ın başarılı futbolcusu Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü kaydederek yeni sezona hazır olduğunu gösterdi.

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GHEZZAL, ASİST YAPTI

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geleceği merak konusu olan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.

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