Beşiktaş Midtjylland'a Hazırlanıyor
Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maç için hazırlıkları bir günlük izin sonrası sürdürdü.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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