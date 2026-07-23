Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 Geçti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 78 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 73 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 73 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı (Dk. 63 Rashica), Oh (Dk. 63 Semih Kılıçsoy)

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen (Dk. 18 Castillo (Dk. 83 Watjen)), Osorio (Dk. 63 Cho), Franculino (Dk. 46 Erlic), Etim

Gol: Dk. 26 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Etim (Midtjylland)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Oh'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Olafsson'dan döndü.

70. dakikada Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta, top az farkla auta gitti.

79. dakikada Midtjylland gole çok yaklaştı. Bravo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Billing'in ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.

81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta, top kaleci Olafsson'dan döndü. Orkun Kökçü'nün pozisyonun devamında ceza yayının solunda bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.