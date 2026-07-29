Beşiktaş, Midtjylland ile Tur Peşinde - Son Dakika
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Beşiktaş, Midtjylland ile Tur Peşinde

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Beşiktaş, 2. eleme turunda Midtjylland ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Hedef turu geçmek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

MCH Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek.

Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.

UEFA listesi

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

Beşiktaş, nasıl tur atlar?

Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka'da tur peşinde olacak.

Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

Turu geçmesi halinde muhtemel rakibi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme aşamasında muhtemel rakibi Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı olacak.

Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, yarın Çekya'da oynanacak.

Elenirse yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland ile Tur Peşinde - Son Dakika

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