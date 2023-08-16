Beşiktaş, Milot Rashica'nın bonservis bedelini açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Milot Rashica'nın bonservis bedelini açıkladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:54

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservis bedeli olarak Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro ödeyeceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservis bedeli olarak Norwich City'ye ne kadarödeyeceğini duyurdu. Peki, Milot Rashica'nın bonservisi ne kadar, kaç milyon euro?

MİLOT RASHİCA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.KULÜP AÇIKLAMA YAPTISiyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MİLOT RASHİCA KİMDİR?

Doğum: 28 Haziran 1996 (27 yıl yaşında), Vıçıtırın

Rashica, bugünkü Kosova'da, Yugoslavya'nın Vucitrn şehrinde doğdu. Profesyonel ilk maçına 16 yaşında yerel kulüp olan KF Vushtrria ile çıktI

→ Galatasaray (kiralık)

Eylül 2022'de Rashica, bir sezonluk kiralık olarak Süper Lig kulübü Galatasaray'a katıldı.[15] Galatasaray'ın kendisine 1.5 milyon € net ücret ödeyeceği bildirildi. Galatasaray ile ilk maçına, üç gün sonra, 83. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdikten sonra Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendikleri maçta çıktı. İlk golünü, Giresunspor'a karşı 28 Ocak 2023'te Dries Mertens'in yerine oyuna girdikten sonra attı. Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol atıp 7' de asist yaptı.

Rashica, Galatasaray ile 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu.

Beşiktaş

16 Ağustos 2023 tarihinde Beşiktaş, Milot Rashica'yı transfer etti.

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