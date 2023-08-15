Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına formayı giydiriyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:16

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında transfer etmek için kolları sıvadı.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, geçen yıl Galatasaray'dan da tanıdığımız Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Dikme'nin haberine göre, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

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Milot Rashica, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika


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