Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.
Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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