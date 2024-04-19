Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka kaydetti. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Ankaragücü karşılaşmasından önce son galibiyetini 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan 27. hafta mücadelesinde İstanbuspor'a karşı 2-0'lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ya 2-0, Antalyaspor'a da 2-1 kaybederken, Başakşehir ve Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?