Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçında Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaparak Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara aldı. Giovanni van Bronckhorst, Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'ye forma verdi. Felix Uduokhai ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkarken, Ernest Muçi ise bu sezon ilk kez 11'de kendine yer buldu. Karşılaşma öncesi Sol Bamba için saygı duruşunda bulunuldu. Jean Onana ise ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı.

02.09.2024 00:21
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi oynattı.

Uduokhai siftah yaptı

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

Muçi ilk kez 11'de

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

Sol Bamba unutulmadı

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

Ağrıları devam eden Onana kadroya alınmadı

Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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