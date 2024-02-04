Beşiktaş, Nottingham Forest\'tan Joe Worrall\'ı kiraladı

Spor

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki stoper Joe Worrall ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.