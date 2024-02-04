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Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiraladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiraladı

Beşiktaş, Nottingham Forest\'tan Joe Worrall\'ı kiraladı

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Kulüp, Worrall için kiralık ücreti ödemeyecek.

04.02.2024 18:50
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Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki stoper Joe Worrall ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiraladı - Son Dakika
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