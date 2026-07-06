Beşiktaş Nübel ile Anlaşma Sağladı

BEŞİKTAŞ, Ersin ile Davis Vasquez'in sözleşmelerini yenilememesinin ardından kaleci transferi için harekete geçerek Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna katmak üzere önemli mesafe kat etti.

Dünya Kupası esnasında oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Nübel'in kulübü Bayern Münih ile de anlaşma aşamasına geldi. Taraflar arasında yalnızca küçük pürüzlerin kaldığı, bu pürüzlerin giderilmesinin ardından Alexander Nübel'in birkaç gün içinde İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.