Beşiktaş, Nübel ile Anlaştı

Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Nübel, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta 49 maçta görev aldı. - İSTANBUL