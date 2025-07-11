Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferinde Adım Attı

BEŞİKTAŞ, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde ilerlemeye devam ediyor. Orkun Kökçü ile görüşmeler yürüten ve başarılı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a davet etmesi beklenen siyah-beyazlı kulüp görüşmeleri KAP'a bildirdi.

Resmi bildiri metininde "Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerin yer verildi.