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Beşiktaş penaltılarla tur atladı - Son Dakika

Beşiktaş penaltılarla tur atladı

10.02.2022 23:38
Beşiktaş penaltılarla tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finalist oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finalist oldu.

Siyah-beyazlı ekip, normal ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta rakibine penaltı atışlarında 3-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi, yarın çekilecek kura sonrası belli olacak.

Son 3 maçta galibiyet alamadı

Beşiktaş son üç maçı galibiyet alamadan tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını berabere bitiren siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşılaşmasında da üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş, son 2 maçta ayrıca gol atma başarısı gösteremedi.

Kaleci Ersin takımını çeyrek finale taşıdı

Penaltı atışlarında başarılı kurtarışlar yapan Ersin Destanoğlu, takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Genç file bekçisi, Berkan Emir ve Lourceny'nin vuruşlarında başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Ersin, Spor Toto Süper Lig'de takımının Galatasaray ve Göztepe'yi 2-1 yendiği maçlarda aynı başarıyı göstermişti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçta da penaltı kurtarmıştı.

Penaltı atışları sırasında Ersin'e destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Göztepeli futbolcu Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Yasin Kol yaşanan gerginliğin ardından Halil Akbunar'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaş penaltılarla tur atladı
Beşiktaş penaltılarla tur atladı
Beşiktaş penaltılarla tur atladı
Beşiktaş penaltılarla tur atladı

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş penaltılarla tur atladı - Son Dakika Spor


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