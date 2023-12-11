Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı.

5 YILDIZ KADRO DIŞI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana olduğu belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."