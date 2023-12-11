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Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı

Beşiktaş, Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bıraktı.

11.12.2023 - 11:42,  Güncelleme: 12:08
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldı.

5 YILDIZ KADRO DIŞI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana olduğu belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'yı kadrdo dışı bıraktı
Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Suat Aktaş: Galatasarayın 2 sene önce yaptığı gibi takımda 2-3 oyuncu kalmalı geleceğe umutlu bakmalı Yanıtla 1 0
  • Mehmet Emin Güneş: Samet Aybaba mı ?? yahu başka birini bulamadınız mı?? Yanıtla 11 16
  • mehmet coşkun: geç bile kaldınız bunları sezon sonuna kadar A takımın kadrosuna almazsınız inşallah samet hoca bu işin piri Yanıtla 24 6
  • Mehmet Emin Güneş: Samet Aybaba mı bu işlerin Piri ??:))) 17 9

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SON DAKİKA: Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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