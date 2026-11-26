Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendi.

Gürcistan polisinin tribündeki siyah-beyazlı taraftarlara uyguladığı şiddet sebebiyle yaklaşık 40 dakika duran maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyunun kontrolünü eline aldı.

Batum Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlılar, baskısının sonucunu 76. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle aldı: 1-0. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü ile 90. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hapoel Beer-Sheva, 90+3. dakikada Jovan East ile bir gol bulsa da kalan sürede skor değişmedi.

Mücadeleyi 2-1 kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı.

Polis orantısız güç kullandı

Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti.

Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü.

Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü.

5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Emirhan Topçu önlem amaçlı oyundan çıktı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

İlk yarıda yaşanan olaylarda kafasına yabancı madde isabet eden Emirhan, önlem amaçlı ikinci yarı öncesinde oyundan alındı.

Milli futbolcunun yerine ikinci yarının başında Yasin Özcan oyuna dahil oldu.

Orkun Kökçü penaltıdan yararlanamadı

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, ilk yarıda kazanılan penaltıdan faydalanamadı.

45+4. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Orkun'un şutunda, kaleci Wolff meşin yuvarlağı çıkardı.

Avrupa golcüsü Olaitan

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gollerine Hapoel Beer-Sheva karşısında devam etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Beninli oyuncu, 59. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sezon Avrupa'da Crystal Palace ve Celtic maçlarında birer gol kaydeden Olaitan, İsrail takımını da boş geçmedi ve gol sayısını 3'e çıkardı.

Olaitan, Süper Lig'de ise bir kez gol sevinci yaşadı.

Vlahovic'in ilk Avrupa golü VAR'a takıldı

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa golü VAR'a takıldı.

Müsabakanın 59. dakikasında Oh'un yerine dahil olan Vlahovic, 80. dakikada gelişen atakta topu ağlarla buluşturdu.

Danimarkalı hakem Morten Krogh orta noktayı gösterse de VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 11 gol atan Vlahovic, Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamadı.

Orkun Kökçü, 7. golünü attı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Hapoel Beer-Sheva karşısında takımının ikinci golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısında bir penaltıdan yararlanamayan Orkun, 90. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Celtic maçının ardından İsrail takımını da boş geçmeyen 25 yaşındaki siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

İstanbul'dan uzakta bu kez kazandı

Avrupa kupalarında 4. kez iç saha maçını İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı.

Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki aynı adı taşıyan Batum Stadı'nda karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazandı.

Daha önce çeşitli sebeplerden dolayı Dinamo Kiev, Chelsea ve Maccabi Tel Aviv maçlarını "Dolmabahçe"den uzakta oynayan Beşiktaş, bu maçları kaybetmişti.

Galibiyete özel poz, Filistin unutulmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Avrupa Ligi galibiyetini kale arkasında açılan pankartın önünde kutladı.

Maçın ardından kaptan Orkun Kökçü liderliğinde tribündeki "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önüne giden siyah-beyazlılar, burada galibiyet pozu verdi.

Outtara da tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.