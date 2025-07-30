Beşiktaş, Polonya'da Shakhtar ile Karşılaşacak

BEŞİKTAŞ kafilesi, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç için Polonya'ya geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. Yarın TSİ 21.00'de Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Polonya'ya gelen siyah-beyazlılar, konaklayacağı otele ulaştı. Otel önünde bulunan az sayıda taraftar ile fotoğraf çektiren ve imza veren siyah-beyazlılar, daha sonra otele giriş yaptı.

Öte yandan bu akşam düzenlenecek olan basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Felix Uduokhai açıklamalarda bulunacak. Daha sonra ise siyah-beyazlılar, maç öncesindeki son antrenmanını yapacak.