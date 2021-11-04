Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'le karşılaşıyor. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kaparken teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağındaki isim oldu.

TARAFTARLAR KADRO TERCİHİNİ BEĞENMEDİ

Deneyimli hocanın Sporting maçı için kadro tercihini eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, Mehmet Topal-Josef ve Atiba'nın aynı anda ilk 11'de oynamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında sınıfta kaldığı yorumları yapıldı.