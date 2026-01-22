Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti - Son Dakika
Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti

Beşiktaş, Rafa Silva\'ya veda etti
22.01.2026 20:48
Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' denildi.

Yaşadığı kriz sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya geri döndü.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BENFICA'DA KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Benfica, eski yıldızı Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcu, Benfica'dan yıllık 2.2 milyon euro ücret alacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

