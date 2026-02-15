Beşiktaş RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi

15.02.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 74 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Yusuf Sarı), Shomurodov, Harit (Dk. 74 Brnic), Selke (Dk. 66 Bertuğ Yıldırım (Dk. 90 da Costa))

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Dk. 74 Salih Uçan), Orkun Kökçü (Dk. 90+9 Uduokhai), Olaitan, Cerny (Dk. 85 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 34 Rashica), Oh (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Goller: Dk. 36 Selke, Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh, Dk. 58 Orkun Kökçü, Dk. 90+7 Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 64 Agbadou, Dk. 73 Murillo (Beşiktaş), Dk. 82 Bertuğ Yıldırım, Dk. 85 Duarte (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.

Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2

67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 22:47:37. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.