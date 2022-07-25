Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı

25.07.2022 19:54
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği futbol A takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özverili performansla taraftarlarımızın, beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin beğenisini toplayan Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'nın Rangers Kulübüne uğurluyoruz. Kulübümüzün Türk futboluna armağanı olan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa yolculuğunda Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Rıdvan Yılmaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür ediyor, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı - Son Dakika

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