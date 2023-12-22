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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Çalımbay, sadece 43 gün görev yapabildi ve 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
22.12.2023 - 01:13,
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Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta  bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin başında sadece 43 gün kalabildi. Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Ligin 12'nci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş'ın başında 7 maç kalabildi. Çalımbay ve öğrencileri bu maçlarda; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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