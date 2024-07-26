Beşiktaş Safi Çimento, Avrupa Kupası'nı hedefliyor

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen sezon 3 kupa kazanan Beşiktaş Safi Çimento, bu yıl Avrupa Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde antrenör Oliver Roy Camino yönetiminde 20 sporcuyla kamp yapan siyah beyazlı takım, 26 Ağustos'ta Ankara'da Spor Toto ile Süper Kupa'da karşılaşacak.

Takım kaptanı Ozan Arifoğlu ile yeni transferler İspanyol sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez ve sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney, AA muhabirine Bolu kampı ve sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sezon öncesi kamplarının önemini vurgulayan Ozan Arifoğlu, geçen senenin başında takımın neredeyse tamamen değiştiğini anlattı.

İspanyol antrenör Oliver Roy Camino'nun geldiğini ve kadronun da değiştiğini ifade eden Ozan, "Antrenörümüz devam ediyor, oyuncularda çok değişiklik olmadı. 3-4 oyuncu geldi. Sistemimiz aynen devam ediyor. Gelen oyuncular hemen ayak uydurdu." diye konuştu.

Geçen sezonu 3 kupayla tamamladıklarına dikkati çeken Ozan, "Süper Kupa ve Türkiye kupasını aldık, lig şampiyonu olduk. Bu sene aynı hedeflerimiz devam ediyor. 26 Ağustos'ta Süper Kupa maçımız var, onu kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı yeniden almak istiyoruz ve lig şampiyonu olmak istiyoruz. Geçen sene Avrupa Kupası'nda son 16'da elenmiştik. Bu sene gerçekten bu kupayı istiyoruz. Geçen sene 3 kupa almıştık, bu sene niye 4 olmasın. İnşallah 4 kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni transferleri arasında yer alan İspanyol sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez, Beşiktaş'ta oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kampın yoğun ve verimli geçtiğini dile getiren Martinez, "Güzel şeyler yapmak istiyorum. Motivasyonum çok iyi. Önemli olan Avrupa Kupası. Daha önce Beşiktaş'ın elde ettiği başarıların üstüne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Güney ise Beşiktaş'ın kupa odaklı bir takım olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Beşiktaş, Türkiye Ligi'nde bütün kupalarda favoridir. Avrupa Kupası'nda da hedef şampiyonluk."