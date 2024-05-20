Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 mağlup etti. Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı ve ikinci devrede de üstünlüğünü koruyarak 37-36 galip ayrıldı. Final turunun ikinci müsabakası 22 Mayıs'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

20.05.2024 22:49
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakadan 37-36 galip ayrılarak final turunda 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun ikinci müsabakası, 22 Mayıs'ta siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA

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