Rachid Ghezzal'da kısmi yırtık

Beşiktaş, sağ ayak tabanında ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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