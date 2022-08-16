Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rachid Ghezzal'da kısmi yırtık - Son Dakika

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