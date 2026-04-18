Beşiktaş, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak
Beşiktaş, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak

18.04.2026 09:29
Beşiktaş, Samsunspor ile yarın 30. hafta maçında karşılaşacak. Üç eksik oyuncuyla sahada olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Eksikler

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak.

Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
