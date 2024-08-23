Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Felix Uduokhai'yi transfer ediyor

Spor

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş , bir stoperi daha kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst'un isteği ve onayı doğrultusunda sol stoper transferini bitirme aşamasına geldi ve Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı. Augsburg ile de anlaşmak üzere olan Beşiktaş yönetimi oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmeyi planlıyor.

Alman stoperin bu sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık oynayacağı öğrenildi.