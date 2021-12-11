Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Guneş. Fotomaç'ın haberine göre; 2015-2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün görüşme yapılacak.

SEZON SONUNA KADAR

Daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi ilişkileri olan deneyimli hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.

B PLANI DA VAR

Yönetim, Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yonetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Bilic'le görüşülecek. Hırvat hoca da 2013-15 arasında takımı çalıştırmıştı.