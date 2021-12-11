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Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün - Son Dakika

Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün

11.12.2021 11:25
Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün

Siyah-Beyazlı yönetim hoca konusunda işini şansa bırakmak istemiyor. Hedefteki tek isim ise Şenol Güneş. Bugün deneyimli hoca ile resmi görüşme yapılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Guneş. Fotomaç'ın haberine göre; 2015-2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün görüşme yapılacak.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday eski hoca! Resmi görüşme bugün

SEZON SONUNA KADAR

Daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi ilişkileri olan deneyimli hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday eski hoca! Resmi görüşme bugün

B PLANI DA VAR

Yönetim, Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yonetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Bilic'le görüşülecek. Hırvat hoca da 2013-15 arasında takımı çalıştırmıştı.

Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün

Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Beşiktaş, Fotomaç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün - Son Dakika
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