Ramos'tan vazgeçen Beşiktaş'ta yeni rota Bonucci

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sergio Ramos'tan vazgeçmesinin ardından rotayı Leonardo Bonucci'ye kırdı. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü İtalyan stoper için tüm şartları zorlayacak.

BONUCCI İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siya-beyazlılar, kendisine takım arayan 36 yaşındaki stoper için tüm kozlarını oynayacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

9 kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Bonucci, 4 kez İtalya Kupası, 5 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Bonucci, bir kez de yılın futbolcusu seçildi.