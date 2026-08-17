Beşiktaş Sezona Galibiyetle Başladı

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Özcan, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Özcan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle galibiyetle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz. İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi" diye konuştu.

Orkun ile aralarındaki uyum hakkında da konuşan Salih Özcan, "Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.