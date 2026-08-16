Beşiktaş Sezonu Galibiyetle Açtı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk hafta maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 6 yıllık geleneğini korudu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonu galibiyetle açtı ve önceki 6 sezonluk geleneğini sürdürdü.

Kartal'ın bundan önceki 6 sezonun ilk maçlarında aldığı skorlar şu şekilde:

2020-21: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

2021-22: Beşiktaş 3-0 Rizespor

2022-23: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

2023-24: Karagümrük 0-1 Beşiktaş

2024-25: Samsunspor 0-2 Beşiktaş

2025-26: Beşiktaş 2-1 Eyüpspor