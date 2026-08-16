Beşiktaş Sezonu Galibiyetle Açtı
Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'deki 6 yıllık geleneğini sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk hafta maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 6 yıllık geleneğini korudu.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonu galibiyetle açtı ve önceki 6 sezonluk geleneğini sürdürdü.
Kartal'ın bundan önceki 6 sezonun ilk maçlarında aldığı skorlar şu şekilde:
2020-21: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
2021-22: Beşiktaş 3-0 Rizespor
2022-23: Beşiktaş 1-0 Kayserispor
2023-24: Karagümrük 0-1 Beşiktaş
2024-25: Samsunspor 0-2 Beşiktaş
2025-26: Beşiktaş 2-1 Eyüpspor
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