Beşiktaş, Shakhtar'ı Ağırladı: Üç Yeni Transfer İlk 11'de - Son Dakika
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Beşiktaş, Shakhtar'ı Ağırladı: Üç Yeni Transfer İlk 11'de

24.07.2025 21:22
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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile sezonun ilk maçında üç yeni transferle sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 11'de üç yeni transfere görev verdi.

Siyah-beyazlı ekipte David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Norveçli teknik adam, sezonun ilk resmi maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar karşısında takımını Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Tammy Abraham 11'ini sahaya sürdü:

Üç yeni transfer ilk 11'de

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

Gedson Fernandes sol açıkta şans buldu

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçında orta saha orijinli Gedson Fernandes'e sol açıkta forma verdi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yapılan antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açıkta denenen Portekizli futbolcu, sezonun ilk karşılaşmasında hücumun solunda şans buldu.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e hücumda Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham eşlik etti.

Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra Beşiktaş formasıyla

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı.

Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.

Beşiktaşlı futbolcular Arda Turan ile sohbet etti

Karşılaşmadan kısa süre önce sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, teknik direktör Arda Turan ile sohbet etti.

Siyah-beyazlı oyunculardan Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü, Ukrayna temsilcisini çalıştıran Arda Turan'a sarılarak kısa süre konuştu.

Beşiktaş, yaklaşık 2 ay sonra seyircisiyle buluştu

Siyah-beyazlı takım, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıktı.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşmıştı.

Karadeniz ekibiyle 25 Mayıs 2025'te Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelen "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluştu.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'in ilk 11'i

Türk teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi, siyah-beyazlı ekip karşısında şu 11 ile sahaya dizildi:

"Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo"

Sezonun ilk resmi maçı kapalı gişe

Beşiktaş taraftarı, Shakhtar Donetsk ile oynanan sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, karşılaşmadan önce oyunculara ve teknik ekibe tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Ukrayna, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar'ı Ağırladı: Üç Yeni Transfer İlk 11'de - Son Dakika

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