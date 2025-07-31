Beşiktaş Shakhtar ile Karşılaştı

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk 'in konuğu oldu. Polonya 'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu'nda TSİ ile 21.00'de oynan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 kaybedilen ilk maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; Jurasek'in yerine Emirhan Topçu, Orkun Kökçü'nün yerine Kartal Kayra Yılmaz, Rashica'nın yerine Joao Mario, Gedson'un yerine ise Muçi'ye görev verdi. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Solskajer, savunma dörtlüsünü; Svensson, Paulista, Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı görevlendiren Solskjaer; hücum hattının sağında Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva ve sol kanatta Muçi'ye şans verdi. Norveçli teknik direktörün gol yollarındaki tercihi ise Tammy Abraham oldu.

JURASEK KULÜBEDE, EMİRHAN SOL BEKTE

Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Jurasek, deplasmandaki karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Savunmada gösterdiği performansla hafta ortasında taraftarların eleştirilerinin hedefinde olan Jurasek'in yerine savunmanın solunda Emirhan Topçu görev aldı.

ORTA SAHA ÖZKAYNAK'TAN

Siyah-beyazlı ekipte kritik karşılaşmada orta sahasının ortasında altyapıdan çıkan futbolcular forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz ile son olarak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında orta sahanın ortasında birlikte görev aldı.

ORKUN KÖKÇÜ RİSKE EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmedi. Dizinde ödem bulunduğu gerekçesiyle mücadelede forma giyip, giyemeyeceği belli olmayan milli futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Orkun Kökçü, dün takımla yapılan son antrenmanda yer almasına rağmen riske edilmedi.

SİYAH-BEYAZLILAR DEPLASMAN TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Polonya'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Avrupa ülkelerinden gelen Beşiktaşlılar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. Yaklaşık 250 Beşiktaş taraftarı deplasman tribününde maçı takip ederken, Shakhtar Donetsk taraftarlarının yer aldığı tribünlerde de bazı Beşiktaşlı taraftarlar olduğu görüldü. Ayrıca Galatasaray formalı Türk taraftarlar da Beişktaş'a destek olmak için tribünlerde yer aldı.