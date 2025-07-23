Beşiktaş, Shakhtar ile Tarihi Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Shakhtar ile Tarihi Maça Çıkıyor

Beşiktaş, Shakhtar ile Tarihi Maça Çıkıyor
23.07.2025 09:50
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Maç yarın.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Rakibiyle ilk kez resmi bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlılar, bu müsabakayla da Avrupa kupalarındaki 253. karşılaşmasını oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk ev sahipliğinde oynanacak.

Avrupa kupalarında 253. maç

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 132. mücadele

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.

Yeni transferler kadroda

Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir müsabakada forma giyecek.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün UEFA'ya teslim ettiği 33 kişilik listede, geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve kulübe geri dönen oyuncular da bulunuyor. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Al-Musrati, Can Keleş ve Tayfur Bingöl gibi futbolcular da Norveçli teknik adamdan forma şansı bekleyecek.

Shakhtar'ın kupa yolu

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 6-0 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, rövanşta ise 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 9 resmi müsabakaya çıkan Shakhtar Donetsk, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.

Arda Turan'ın Beşiktaş karnesi

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, bu maçların hepsinde mağlup oldu. Turan, Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda 4-0, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de de 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Arda Turan, ayrıca Beşiktaş'a konuk olduğu futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri toplamında 11 maçta 1 kez galibiyet yaşadı. Turan, Dolmabahçe'deki tek galibiyetini Atletico Madrid forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında elde etti.

Georgi Kabakov yönetecek

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak müsabakayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak. Maçta VAR'da Dragomir Draganov, AVAR'da da Nikola Popov görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar ile Tarihi Maça Çıkıyor - Son Dakika

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