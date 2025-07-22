Beşiktaş Shakhtar Maçına Hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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