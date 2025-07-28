Beşiktaş, Shakhtar Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.