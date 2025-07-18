Beşiktaş-Shakhtar Maçının Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.
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