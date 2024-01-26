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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a gidecek.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
26.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:31
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

Kaynak: AA
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