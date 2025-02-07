Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda üç grup halinde yapılan kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'la yarın oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek. - İSTANBUL