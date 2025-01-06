Beşiktaş, Sivasspor Maçı İçin Sivas\'a Geldi

Spor

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na saat 17.10 sıralarında inen kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.