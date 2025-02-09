(ANKARA)-Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivaasspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
Beşiktaş 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90 artı 4. dakikada Joao Mario'nun penaltıdan attığı golle deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?