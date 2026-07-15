Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı

Beşiktaş, Slovakya'da 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı kampını, oynadığı altı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı.

Samorin kentine bağlı Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, oynadığı altı hazırlık maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Yurda dün gece dönen Beşiktaş'ın yurt dışı kampı saha sonuçlarının ötesinde siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun takımı tanıması açısından önem taşıdı.

Beşiktaş'ta yeni transferlerin bir kısmı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan nedeniyle kampa katılamazken bazı oyuncular ise performanslarıyla öne çıktı.

Italiano, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da zorlu bir sınava çıkacak.

Altı hazırlık maçında iki galibiyet

Beşiktaş, çoğunlukla günde çift idman yaptığı Slovakya kampında altı hazırlık maçı oynadı.

İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

Katıldığı turnuvada 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

Yurt dışı kampının son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, altı maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Slovakya kampında 17 altyapı oyuncusu

Beşiktaş'ın Slovakya kampında futbol akademisinden yetişen 17 oyuncu yer aldı.

Yurt dışı kampında Beşiktaş'ta Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Semih Kılıçsoy, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim ve Asım Efe Işık, yeni sezona hazırlandı.

Genç futbolcular, ortaya koydukları performansla siyah-beyazlı formayı ne kadar çok istediklerini göstermeyi başardı.

Başkan Adalı, kampta iki gün kaldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yurt dışı kampının bitmesine iki gün kala Slovakya'ya geldi. Transfer çalışmalarını bizzat yöneten Adalı, 12 Temmuz Pazar günü takımın kamp yaptığı Samorin'e ulaştı.

Yurt dışı kampına dört transferin (Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan) yetişmesini sağlayan Adalı, burada teknik direktör Vincenzo Italiano ile de görüştü.

Belçikalı oyuncunun transferi için dün Slovakya'dan ayrılan Serdal Adalı, akşam saatlerinde Trossard ile yurda döndü.

Vincenzo Italiano, oyuncularla birebir iletişim kurdu

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Slovakya kampında oyuncuların tamamıyla birebir iletişim kurdu.

Genç oyuncularla yakından ilgilenen Italiano'nun altyapıdan yetişen futbolculara tek tek tanıması dikkatlerden kaçmadı.

İtalyan teknik adamın antrenmandan en az 30 dakika önce sahaya gelerek hazırlanması da göze çarpan detaylar arasında yer aldı.

"Denge" açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının oyunun iki yönünde de dikkatli olması ve dengeli bir anlayışla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Spartak Trnava'ya 3-2 kaybettikleri son hazırlık maçının ardından daha fazla gol atabileceklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Daha fazla gol şansı üretebildik. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak savunmada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer İlhan Fakılı'dan iyi başlangıç

Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Clermont'tan renklerine bağladığı İlhan Fakılı, kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hazırlık müsabakalarında iki gol kaydeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, SV Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Genç futbolcunun bu performansı siyah-beyazlılarda teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Altyapı patentli Mustafa Azem Yortaç'tan iyi performans

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç, özellikle SV Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti.

Savunmada temposuyla ön plana çıkan Mustafa Azem, Vincenzo Italiano'nun önde baskı oyununu rakip karşısında uygulamayı başardı.

Genç futbolcunun performansı, gelecek adına önemli umut verdi.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda'nın da gelişimleri kampta dikkatle takip edildi.

Melih Aydoğdu ve Önder Özen'den yakın takip

Slovakya kampında Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, takımı yakından takip etti.