Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor

06.09.2022 20:45
Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor

Beşiktaş, Nathan Redmond'un transferi için kulübü Southampton ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1.5 milyon euro maaş verecek. İngiliz futbolcunun Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı.

Süper Lig'de 5. haftayı lider kapatan Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Nathan Redmond transferinde sona geldi.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Southampton ile Nathan Redmond transferi konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak siyah-beyazlılar, futbolcuya 1.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ın transfere ilişkin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

7 SEZONDUR SOUTHAMPTON FORMASI GİYİYOR

Nathan Redmond, 2016 yılında Norwich City'den 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Redmond, Southampton ile çıktığı 232 maçta 30 gol-27 asistlik performans gösterdi. İngiliz futbolcu geçen sezon ise 32 maçta forma giyip takımına 3 gol-5 asist katkısı verdi.

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Nathan Redmond, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor - Son Dakika


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