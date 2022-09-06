Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor

Süper Lig'de 5. haftayı lider kapatan Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Nathan Redmond transferinde sona geldi.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Southampton ile Nathan Redmond transferi konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak siyah-beyazlılar, futbolcuya 1.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ın transfere ilişkin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

7 SEZONDUR SOUTHAMPTON FORMASI GİYİYOR

Nathan Redmond, 2016 yılında Norwich City'den 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Redmond, Southampton ile çıktığı 232 maçta 30 gol-27 asistlik performans gösterdi. İngiliz futbolcu geçen sezon ise 32 maçta forma giyip takımına 3 gol-5 asist katkısı verdi.