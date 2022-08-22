Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

22.08.2022 14:19
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar. Basına kapalı olarak gerçekleşen idman, yaklaşık bir saat sürdü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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