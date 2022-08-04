Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

04.08.2022 13:30
Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 1.5 saat süren idman ilk olarak ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, yan top hücum organizasyonları ile tamamlandı.Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika

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