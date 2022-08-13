Beşiktaş, Alanya'da - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanya'da

13.08.2022 23:26
Beşiktaş, Alanya'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'da gitti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'da gitti.

Siyah-beyazlılar deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Alanya'ya bir saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Bir grup taraftarımız tarafından Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda sevgi tezahüratları ile karşılanan siyah-beyazlılar, kara yoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Alanya, Spor, Son Dakika

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