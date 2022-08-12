Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

12.08.2022 13:09
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda  Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olan idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.Siyah-beyazlılar, yarın saat 15.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.


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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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