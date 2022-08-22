Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, taktik ve kondisyon çalışmasıydı. Dün oynanan Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aradan sonra 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 ve 13: 30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.